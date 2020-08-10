Под Энгельсом пенсионер на ВАЗ влетел в Volkswagen

Вчера, 9 августа, в 15:20 на 300 км трассы, ведущей из Сызрани в Волгоград Энгельсского района 77-летний водитель ВАЗ-21150 устроил ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным он не уступил дорогу Volkswagen Polo, за рулем которого был 59-летний гражданин.

В результате аварии ее виновника госпитализировали.

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