В Саратове похолодает, но купальный сезон в самом разгаре

Саратов заливает водой из коммунальных аварий - купальный сезон продолжается

В Саратовской области прошла пора аномальных температур. Об этом сообщил «КП-Саратов» начальник областного Гидрометцентра Михаил Болтухин.

На этой недели отмечается снижение температуры воздуха в Саратовской области. До среды в регионе сохранится переменная облачность без осадков, ветер северный 5-10 м/с, порывы до 15-17 м/с. Температура днем +23...+27, ночью +12...+17 градусов. В Саратове днем +24...+26, ночью +14...+16 градусов.

Со среды по территории области пройдут кратковременный дожди. Осадки за сутки будут достигать 5-7 мм. В конце недели в области температура понизится ночью +8...+13, днем +16...+21. В Саратове ночью +8...+12, днем +18...+20 градусов.

Несмотря на похолодание, в Саратовской области продолжается купальный сезон. Температура воды в Волге составляет +22,6 градусов. Как сообщил Михаил Болтухин, купальный сезон закончится не ранее первой декады сентября, когда температура воды понизится до +18 градусов.