В Саратовской области за сутки в авариях с мотоциклами пострадали четыре человека

Днем 9 августа под Балаково Саратовской области сбили мотоциклиста.

Авария произошла в 15.00 на дороге между селами Ивановка и Красный Яр.

45-летний мотоциклист на «Яве», по данным ГИБДД, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21074, под управлением 35-летнего водителя. Мотоциклист госпитализирован.

Чуть ранее в больницу доставили водителя и пассажира мотоцикла HONDA GL1800, который слетел в кювет на 405 км трассы Сызрань- Волгоград в Красноармейском районе Саратовской области.

Вечером с улицы Нефтяников в поселке Красный Октябрь Саратовского района по вине водителя Renault Logan госпитализирован 16-летний байкер, в чей RACER RC150-23 врезалась машина.