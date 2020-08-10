В Балакове наркоман украл крупную сумму из магазина

Полиция раскрыла кражу из магазина на Минской улице в Балакове.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, ночью 30 июля неизвестный залез в магазин на Минской улице и унес 13,9 тыс. рублей.
Предполагаемого похитителя задержали, им оказался 38-летний рецидивист-наркоман.
Похищенное у него не изъяли, на мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
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