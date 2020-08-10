Публикация об условиях жизни мальчика-аутиста из Саратова вынудила его родителей делать ремонт

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После обнародования информации о том, в каких условиях живет мальчик-аутист из Саратова, ребенок наконец-то увидел, что такое кровать и стул, а не коробка, в которой ему приходилось жить.

Ранее Александр Пономарев публиковал видео, на котором отчетливо было видно грязную квартиру и антисанитарию, где находился мальчик. Этот материал был отправлен Уполномоченному по правам детей в Саратовской области Татьяне Загородней.

- Наш Ванечка из Увека в больнице с мамой. С разрешения мамы размещаю фото. Куплен новый манеж и обои дома. Папа срочным порядком должен доделать дома ремонт. А ребенка должны полностью обследовать. Мама действительно три недели назад последний раз была у врача. Дальше будем разбираться по здоровью Вани. Ему, со слов мамы, необходима операция. Какая, я пока не знаю, но скоро мы все будем знать. С мамой на телефоне постоянно, и дальше буду с ними постоянно, — написала она.

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Татьяна Загородняя поблагодарила Наталью Коваценко и Татьяну Золотореву, помощников и руководителей организации помощи детям-инвалидам, которые сказали, что тоже будут помогать семье.

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Выяснилось, что у женщины есть еще один ребенок, который пойдет в первый класс. Он готов к школе, есть одежда и необходимые принадлежности.

- Я надеюсь, что мы совместно ситуацию выправим. Мама сказала, что все будет хорошо. А я пока с этой семьёй рядом, — добавила Татьяна Загороднева.

Она отметила, что дальше с семьей будет служба система профилактики и опека — постоянно.

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