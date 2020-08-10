В Саратове на улице задержана девочка с крупной партией наркотиков

В отношении 16-летней жительницы Саратова возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт крупной партии наркотиков.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, свою вину девочка признала полностью.

Следствие считает, что девушка нашла в интернете объявление и решила попробовать себя в качестве наркоторговки. Она должна была делать закладки и сообщать информацию о них работодателю.

3 августа девочку задержали на улице Парковая. Полицейские обнаружили при ней, в поясной сумке, несколько свертков с синтетическими наркотиками в крупном размере.

Сейчас девочка находится под домашним арестом, расследование продолжается.

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