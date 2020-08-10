В Саратове гибель пешехода напротив фитнес-клуба попала на видео

В понедельник около 8 утра на улице Чернышевского сбили мужчину. Пешеход от полученных травм скончался на месте.

Сейчас его личность устанавливают сотрудники полиции.

Как сообщили в городской ГИБДД, мужчина перебегал улицу вне пешеходного перехода и был сбит автомобилем Opel. За рулем машины был 25-летний водитель.

Смертельная авария произошла возле дома №88, где находятся ряд магазинов, а также филиал одного из местных фитнес-клубов.

Момент ДТП на (1.25) запечатлел видеорегистратор проезжавшего следом авто.