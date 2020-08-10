В Пензенской области поймали пьяного рецидивиста-пенсионера на Lada из Саратова

Вечером 26 июля в Неверкинском районе на втором километре дороги между селом Неверкино и границей с Саратовской области задержали пьяного водителя.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД Пензенской области, речь идет о 67-летнем жителе Балтайского района Саратовской области, которого привлекали к уголовной ответственности.

Выяснилось, что он сел за руль Lada Kalina нетрезвым, до этого мужчину штрафовали за поездку подшофе.

На него завели уголовное дело, гражданину грозит до двух лет лишения свободы.

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