Один человек погиб и четверо пострадали в столкновении «Оки» с «четырнадцатой» в Вольске

Вечером 9 августа в Вольске Саратовской области произошла авария со смертельным исходом.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, на улице Комсомольская столкнулись ВАЗ-1113 под управлением 55-летнего водителя и ВАЗ-211440 под управлением 15-летнего парня.

В аварии погиб 18-летний пассажир «Оки». Водитель и два пассажира этой машины – 45-летняя женщина и 17-летнй мальчик – а также водитель «четырнадцатой» были госпитализированы.

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