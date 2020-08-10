В Саратовской области за сутки выявлены 95 зараженных коронавирусом

95 новых зараженных коронавирусом в Саратовской области

Утром 10 августа в Саратовской области было зарегистрировано еще 95 случаев коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе области, большая часть из них – в Саратове, 70 случаев.

Пять случаев в Марксовском районе, по три – в Александрово-Гайском, Балаковском, Ершовском районах, два в Дергачевском и по одному – в Аткарском, Базарно-Карабулакском, Вольском, Воскресенском, Озинском, Петровском, Пугачевском, Саратовском и Энгельсском районах.

Всего с начала пандемии на территории области произошло 10 348 заражений. Выздоровели 6 339 человек, из них 41 – за последние сутки.

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