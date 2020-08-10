В Вольске девушка ударила полицейского ногой в грудь

В Вольске Саратовской области будут судить 19-летнюю девушку.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее обвиняют в применении насилия по отношению к полицейскому.

Следствие считает, что около пяти утра 23 июля пьяная девушка устроила дебош возле отделения полиции. Правоохранители намеревались направить ее в медучреждение на освидетельствование. Возле больницы дама напала на одного из полицейских и ударила его по руке и плечу, а уже после освидетельствование – ногой в грудь.

Впоследствии она признала вину. Дело направлено в суд.

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