В Вольске девушка ударила полицейского ногой в грудь

В Вольске Саратовской области будут судить 19-летнюю девушку.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее обвиняют в применении насилия по отношению к полицейскому.
Следствие считает, что около пяти утра 23 июля пьяная девушка устроила дебош возле отделения полиции. Правоохранители намеревались направить ее в медучреждение на освидетельствование. Возле больницы дама напала на одного из полицейских и ударила его по руке и плечу, а уже после освидетельствование – ногой в грудь.
Впоследствии она признала вину. Дело направлено в суд.
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