В Вольском районе будут судить бизнесмена за гибель строителя

Трагедия случилась при строительстве школы Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Вольске Саратовской области завершено расследование уголовного дела о гибели рабочего.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в нарушении правил безопасности обвиняют 36-летнего индивидуального предпринимателя.

Предварительно следствием установлено, что предприниматель ремонтировал крышу школы в селе Куриловка. Он нанял 54-летнего мужчину, который не имел квалификации для высотных работ. 10 июня он находился на крыше здания без страховочного пояса. В 19:30 рабочий упал и скончался на месте.

Свою вину предприниматель признал. Дело направлено в суд.

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