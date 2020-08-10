В Саратове в понедельник будет тепло и солнечно

В Саратове будет солнечно
Фото: Екатерина Семенова
Днем 10 августа в Саратове сохранится солнечная погода.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, синоптики областного Гидрометцентра не прогнозируют осадков.
Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 метров в секунду. Возможны порывы до 14 метров в секунду.
Днем воздух прогреется до +25... +27 градусов.
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