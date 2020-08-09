Общественник раскритиковала тротуары и озеленение Саратова

Фото из Instagram Ольги Сокольской

Эколог и общественный деятель Ольга Сокольская вновь обращает внимание властей Саратова на некачественное благоустройство.

По просьбе горожан она прошлась по нескольким улицам и по пути отметила недостатки: неприспособленные спуски и подъемы, разрушающиеся тротуары, «заплаты» на асфальте вместо полноценного ремонта.

Также Ольга Сокольская обратила внимание, что вместо крупномеров в городе высаживают совсем молодые саженцы, которые не смогут защитить жителей от зноя.

-Не делают ливневки, что не даст асфальту долго просуществовать; нет цветников; газоны с плешью (а деньги на гидропосев потрачены, но толку нет), до сих пор нет инвентаризации зеленых насаждений (даже не начинали, а зимой это будет сделать сложно), но продолжается массовое уничтожение зеленых насаждений; высажены некачественные саженцы и неправильно вообще подобран посадочный материал, — уверена общественник.

Фото из Instagram Ольги Сокольской

Она заметила трещины в асфальте на Театральной площади, хотя она была отремонтирована в прошлом году.

- Подходы к соцобъектам благоустраиваются кое-как, лишь бы отчитаться, а часто только их входы, а пути к ним — нет. Свалками завален весь город (убедилась сама, когда за несколько дней прошлась почти по всему центру Саратова). И это видят все горожане, кроме тех, кто официально отвечает за комфортную среду, — написала Ольга Сокольская на своей странице в Instagram.

Фото из Instagram Ольги Сокольской

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.