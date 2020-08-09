В пятиэтажке на Ново-Астраханском шоссе сгорели два человека

В Заводском районе Саратова на пожаре погибли два человека.

Как сообщили «КП-Саратов», трагедия произошла в пятиэтажке на Ново-Астраханском шоссе.

Жильцы заметили дым из квартиры на пятом этаже и вызвали пожарных. После тушения огня те обнаружили в квартире тела 63-летнего хозяина и его 33-летней гостьи. Еще один мужчина был спасен, его личность устанавливается. Сейчас пострадавший госпитализирован и находится без сознания.

Следов насильственной смерти на телах не обнаружено. Следователи устанавливают причины пожара. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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