У «Сити-Молла» в Саратове найден труп ребенка

В Заводском районе Саратова найден труп ребенка.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 13-летнего мальчика было обнаружено днем 9 августа.

Известно, что погибшего ребенка нашли прохожие на Ново-Астраханском шоссе, за торговым комплексом «Сити-Молл». На место были вызваны полицейские, выехали следователи СУ СКР. Эксперты осмотрели треп, следов насильственной смерти не выявлено.

Назначено исследование с целью установления причин смерти мальчика. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Родители мальчика установлены.

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