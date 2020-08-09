У «Сити-Молла» в Саратове найден труп ребенка

В Заводском районе Саратова найден труп ребенка.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 13-летнего мальчика было обнаружено днем 9 августа.
Известно, что погибшего ребенка нашли прохожие на Ново-Астраханском шоссе, за торговым комплексом «Сити-Молл». На место были вызваны полицейские, выехали следователи СУ СКР. Эксперты осмотрели треп, следов насильственной смерти не выявлено.
Назначено исследование с целью установления причин смерти мальчика. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Родители мальчика установлены.
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