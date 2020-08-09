В Саратовской области в ДТП с начала года пострадали 194 ребенка

В Саратовской области в понедельник 10 августа стартует профилактическая акция «Безопасность юного пассажира — ответственность водителя!».

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, она посвящена предотвращению дорожного травматизма среди юных пассажиров.

До 13 августа будут усилены наряды ДПС, которые особое внимание уделят правилам перевозки детей. В частности, сотрудники полиции будут останавливать машины вблизи торговых центров и на трассах.

В Госавтоинспекции отметили, что за семь месяцев 2020 года в области зарегистрировано 176 ДТП с участием детей. Из них 194 получили травмы, а пятеро скончались. Среди погибших трое не были пристегнуты ремнями безопасности. Это случаи в Татищевском районе в феврале, где ребенок был на руках у матери; в Энгельсском районе в мае, где погиб 15-летний подросток и в Марксовском районе в июне, где также погиб подросток.

- Август насыщен поездками, как правило, традиционно люди едут к местам отдыха, на морское побережье, в гости в другие регионы. Дети-пассажиры — самые уязвимые участники дорожного движения и не их вина, что их родитель пренебрег безопасностью и не пристегнул юного пассажира, либо не позаботился о приобретении автокресла для своего малыша. В этом нет их вины. Ответственность несете вы, взрослые. Помните, что назад пленку отмотать нельзя. Позаботьтесь о безопасности ваших детей в поездке заранее, — обращаются к водителям представители ГИБДД области.

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