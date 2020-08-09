В Саратовской области возобновила работу санавиация

В Саратовской области возобновила работу служба санитарной авиации. Фото из Instagram Министерства здравоохранения Саратовской области

В Саратовской области возобновила работу служба санитарной авиации.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения региона, 8 августа из Ровенского района привезли пациента.

Это беременная женщина, которую на аэродроме в Дубках встретил министр здравоохранения Олег Костин.

Министр здравоохранения встретил пациентку на аэродроме. Фото из Instagram Олега Костина

После этого вертолетом из Балакова был доставлен пациент с тяжелым сердечно-сосудистым заболеванием.

В санитарной авиации используется вертолет Ми-8, в салоне которого есть все необходимое для реанимации пациентов.

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