В Саратовской области возобновила работу санавиация

В Саратовской области возобновила работу служба санитарной авиации. Фото из Instagram Министерства здравоохранения Саратовской области
В Саратовской области возобновила работу служба санитарной авиации.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения региона, 8 августа из Ровенского района привезли пациента.
Это беременная женщина, которую на аэродроме в Дубках встретил министр здравоохранения Олег Костин.
Министр здравоохранения встретил пациентку на аэродроме. Фото из Instagram Олега Костина
После этого вертолетом из Балакова был доставлен пациент с тяжелым сердечно-сосудистым заболеванием.
В санитарной авиации используется вертолет Ми-8, в салоне которого есть все необходимое для реанимации пациентов.
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