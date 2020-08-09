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В Саратовской области возобновила работу санавиация

В Саратов доставлены уже двое пациентов
Екатерина СеменоваЕкатерина СеменоваЕкатеринаСеменова
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В Саратовской области возобновила работу служба санитарной авиации. Фото из Instagram Министерства здравоохранения Саратовской области

В Саратовской области возобновила работу служба санитарной авиации. Фото из Instagram Министерства здравоохранения Саратовской области

В Саратовской области возобновила работу служба санитарной авиации.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения региона, 8 августа из Ровенского района привезли пациента.

Это беременная женщина, которую на аэродроме в Дубках встретил министр здравоохранения Олег Костин.

Министр здравоохранения встретил пациентку на аэродроме. Фото из Instagram Олега Костина

Министр здравоохранения встретил пациентку на аэродроме. Фото из Instagram Олега Костина

После этого вертолетом из Балакова был доставлен пациент с тяжелым сердечно-сосудистым заболеванием.

В санитарной авиации используется вертолет Ми-8, в салоне которого есть все необходимое для реанимации пациентов.

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