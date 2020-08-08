Под Энгельсом «Газель» влетела в ВАЗ-2115: пострадали двое

Вчера, 7 августа, в 19:30 на 328 километре трассы, соединяющей Тамбов и границу с республикой Казахстан 37-летний водитель «Газели» не уступил дорогу ВАЗ-2115 под управлением 56-летнего мужчины, который ехал ему навстречу.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в областном ГУ МВД.

В результате столкновения двух пассажирок легковушки в возрасте 45 и 51 лет, госпитализировали.

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