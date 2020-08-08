Автомобилисты жалуются на барахолку в Саратове

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Сегодня, 8 августа, представители администрации Кировского района Саратова с сотрудниками полиции провели рейд по местам несанкционированной торговли у частных домов на Большой Садовой улице и в Пугачевском поселке.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, местные жители и автомобилисты неоднократного жалуются на барахолку, которая мешает проезду.

Сотрудники администрации отметили, что для этой торговли в 2012 году был выделен участок, за границы которого выходить было нельзя. Но слушать запреты никто не захотел. Правоохранители не раз приходили на рынок после обращений граждан, у них есть полномочия составлять протоколы, проводятся разъяснения.

Начальник отдела торговли районной администрации Владимир Бабкин подчеркнул, что это создает неприглядную картину.

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