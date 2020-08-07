Житель Аткарска похитил отказавшую ему женщину и изнасиловал на природе

В Аткарске будут судить 41-летнего мужчину за изнасилование и избиение бывшей сожительницы.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, свою вину мужчина не признает. Но доказательств хватило, чтобы передать дело в суд.

По версии следствия, ранее мужчина и женщина проживали вместе в Аткарске. Он работал вахтовиком и регулярно уезжал в другой регион. Однажды там он совершил преступление и какое-то время провел в колонии.

Отношения с женщиной оказались разорваны, но после освобождения мужчина решил их восстановить. Однако дама не захотела больше связывать с ним свою жизнь и отказала.

В ночь на 4 июля отвергнутый мужчина ворвался в дом к женщине, избил, придушил и сломал ребро. После эого силой вывез на машине за город и изнасиловал на природе. Потом он вернул потерпевшую домой и скрылся. Вскоре его задержали полицейские.

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