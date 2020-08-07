Игравшая на бирже пенсионерка из-за мошенников осталась без 18,5 тыс. рублей

Жертвой телефонного мошенничества стала 73-летняя жительница Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, ей позвонил незнакомец и спросил о продолжении игры на бирже. Та ответила, что хочет вывести средства и по его требованию сказала данные своей карты.

Гражданка хотела получить деньги, но в итоге у нее сняли 18,5 тыс. рублей.

Тогда она обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело.

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