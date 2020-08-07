Началась достройка проблемного дома ЖК «Победа»

Начались работы на проблемном доме в ЖК "Победа"

В Саратове достроят проблемный дом ЖК «Победа».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ региона, достройка дома №5 по улице Усть-Курдюмская возобновилась сегодня, 7 августа.

Куратор объекта, депутат Госдумы Татьяна Касаева. Накануне она провела встречу с министром строительства и ЖКХ Павлом Мигачевым, депутатом областной думы Леонидом Писным, представителями городской думы и администрации Саратова, застройщиками и дольщиками. Была определена инициативная группа, члены которой будут участвовать в заседаниях рабочей группы по защите обманутых дольщиков.

Первая бригада каменщиков уже вышла на объект. С 11 августа численность рабочих будет увеличена более чем вдвое.

Сейчас начался завоз стройматериалов, а на площадке у дома №1 восстанавливается кран.

Восстановлена работа крана

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