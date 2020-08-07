Сегодня и завтра вечером пьяных саратовцев просят не садиться за руль

В Саратове сегодня и завтра, 7 и 8 августа, будут ловить пьяных водителей.

- Вечером и ночью состоится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.

В Госавтоинспекции отметили, что за пьяное вождение грозит штраф 30 тыс. рублей и лишение прав до двух лет.

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