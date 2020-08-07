Житель Энгельса проведет 6,5 лет в колонии за попытку продавать наркотики

Суд признал 31-летнего жителя Энгельса виновным в покушении на продажу наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в ноябре 2019 года он познакомился в интернете с неизвестным и купил у него более 29 грамм наркотиков. Он расфасовал вещество на дозы, часть разложил по тайникам в Энгельсе, а другую не успел, потому что 9 апреля его задержали, изъяв наркотики.

Теперь мужчина проведет шесть с половиной лет в исправительной колонии строгого режима.

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