В Юбилейном вырубили палисадник с сиренью, шиповником и вишнями

В Волжском районе Саратова, в поселке Юбилейный, вырубили палисадник.

Об этом рассказали местные жители в соцсетях, в группе «Типичный Саратов», на условиях анонимности.

По словам жительницы дома №5 на улице Федоровская, это произошло утром 4 августа.

- Это не было прореживанием зарослей, но уничтожением всего, что попадалось под руку. Куст сирени, шиповника, вишни, деревья большие и маленькие — все это срезали и повалили на участок, где были высажены цветы. На просьбы жителей остановиться, исполнители — дворник этого дома, уборщица и один неизвестный — никак не реагировали, — сообщила она, сопроводив пост видео.

Жильцы потребовали ответа у председателя ТСЖ «Химик» Веры Галдиной. Та сослалась на распоряжение отдела благоустройства администрации Волжского района. Однако чиновники заявили, что было дано указание облагородить участок.

- Мы требуем разобраться, кто, зачем и какие конкретно указания давал, и почему в их результате изуродовали растительность, которая не только никому не мешала, но и цвела, и радовала нас красотой и тенью. Требуем не принимать таких решений своевольно, но согласовывать их с жителями дома, к исполнению приступать чутко — убирать только лишнее, а не посылать трех человек с радостными бензопилами и без всякого руководства. И если вы уже начали «работу» — доводите ее до конца, посадите газон, восстановите кустарники, приведите сад в приличный вид, если вас не устраивал его прежний. Или пусть лучше будет голая площадка, куда будут закидывать мусор все мимо проходящие? — задается вопросами автор поста.

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