Пожилых людей в Саратовской области будут заново учить готовить

В Саратовской области собираются открывать модули «Учебная кухня».

- Они разработаны для социально-бытовой адаптации и реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках региональной программы «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Во время занятий гражданам помогают восстановить навыки самообслуживания и самоухода, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Минтруда области.

Оборудование уже есть в шести комплексных центрах соцобслуживания в Духовницком, Новобурасском, Петровском, Питерском, Ровенском районах и в Саратове. Еще семь центров — в Балашовском, Аткарском, Красноармейском, Краснокутском, Озинском, Советском и Татищевском районах — будут готовы до конца 2020 года.

Однако работа модулей начнется только после снятия ограничительных мер, вызванных коронавирусом.

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