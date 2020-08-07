До 12 августа дождей в Саратовской области не ожидается

На выходных жара спадет, но купальный сезон продолжается Фото: Александр Уриевский

На выходных в Саратовской области спадет жара.

- Нас ждет более комфортная температура. Она сохранится до середины следующей недели. Этой ночью температура не сильно будет отличаться, а следующей — опустится до 12–17 градусов тепла, а в пониженных местах — до +7…+10. Днем на выходных воздух прогреется до +21…+26 градусов, на юго-востоке может быть до +30, — рассказала корреспонденту «КП-Саратов» замначальника областного Гидрометцентра Светлана Цветайло.

При этом в северной части региона сегодня вечером, 7 августа, ожидаются грозы.

По словам Цветайло, вода в Волге чуть выше 23 градусов — «купальный сезон продолжается».

- По расчетам, до 12 августа существенных осадков не ожидается. Ветер днем может усиливаться — до 13–16 м/с, но в основном будет 6–11 м/с, — отметила замначальника областного Гидрометцентра.

Она также добавила, что сегодня вечером из-за сухой погоды возобновится высокая пожароопасность, которая усилится в последующие дни.

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