Две улицы Ленинского района и поселок Латухино остались без воды

Улицы Ленинского района Саратова остались без воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на сетях по улицам Электронная и Зеркальная.

Дома на этих улицах остались без воды до 20 часов.

Кроме того, до этого же времени отключена вода в поселке Латухино: со второго по восьмой квартал и на улице Танталовская.

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