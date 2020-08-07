Две улицы Ленинского района и поселок Латухино остались без воды

Улицы Ленинского района Саратова остались без воды.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на сетях по улицам Электронная и Зеркальная.
Дома на этих улицах остались без воды до 20 часов.
Кроме того, до этого же времени отключена вода в поселке Латухино: со второго по восьмой квартал и на улице Танталовская.
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