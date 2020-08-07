Писной рассказал, почему для сирот в Саратове строят мало квартир

В Саратове не хватает квартир для программы обеспечения жильем сирот Фото: Александр Уриевский

Новостройки, которые возводятся по программе предоставления жилья детям-сиротам в Саратове, сдаются с социальным ремонтом: отделкой и сантехникой.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» с выездного совещания, которое депутаты областной думы провели на стройплощадке по улице Романтиков, в квартирах установлены кабели для электроплит. Жильцам плитки выдаются под расписку.

Депутат Леонид Писной, чья организация ведет строительство, считает, что сейчас цены на квартиры, которые предлагает Минстрой, слишком низкие. По его мнению, если их повысить, то среди строителей начнется конкуренция, что приведет как к увеличению числа желающих принять участие в программе, так и к улучшению отделки.

Квартиры сдаются с социальной отделкой Фото: Александр Уриевский

Кроме того, он считает, что представители общественности могут контролировать процесс строительства на предварительном этапе. Например, в Энгельсе родители детей-инвалидов сразу указали на неудобства в квартирах и застройщик пошел на их исправление.

Всего в этом году сданы четыре дома на улице Романтиков, около четверти квартир в одном из них предназначено сиротам по государственной программе, а львиная доля — для переселенцев из аварийного жилья.

Напомним, ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин инициировал прокурорскую проверку по ситуации с неисполнением программы предоставления жилья сиротам.

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