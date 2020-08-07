В Энгельсе на пожаре в доме пострадал мужчина

В селе Безымянное Энгельсского района сегодня ранним утром, 7 августа, сгорел двухквартирный дом.

- Сигнал о ЧП в двухквартирном доме поступил в 04:58. На место выехали две единицы техники и десять человек, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Здание сгорело полностью — площадь пожара 84 кв. м. Также пострадал мужчина, у него ожоги первой и второй степеней.

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