В Саратовской области число погибших в ДТП выросло на 13%

С января по июль 2020 года в Саратовской области случилось 1 537 аварий, в них 2 068 человек получили травмы, 158 погибли.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном УГИБДД, в прошлом году за этот же период зафиксировано 1 680 аварий, где травмы получил 2 261 человек, погибли 139.

Общее число столкновений стало меньше, но число смертей выросло на 13%.

Анализ показал, что чаще всего такие аварии происходят на трассах из-за того, что водители не пропускают пешеходов, выезжают на встречку, ездят на больших скоростях. А также утомляются, хотят скорее доехать на море или обратно, не делая отдых, забывают о ремнях безопасности.

Чтобы аварий было меньше, сотрудники ГИБДД до конца лета следят на дорогах за скоростью водителей со специальным прибором, круглосуточно дежурят на опасных участках федеральных дорог. Усилены наряды ДПС в населенных пунктах, а в выходные и праздники ловят пьяных водителей.

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