Под Саратовом рецидивистка раздавала родным и друзьям украденные деньги

Расследование уголовного дела в отношении 16-летней рецидивистки из Базарно-Карабулакского района подошло к концу.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 30 мая 2020 года жительница одного из сел пришла в гости к подруге. Она дала младшей дочки приятельницы банковскую карту для похода за сладостями и сказала пин-код.
С девочкой пошла ее 16-летняя сестра, которая после визита в торговую точку стащила платежное средство, сняла 29 тыс. рублей и вернула карту на место.
Деньги она потратила на себя, какую-то часть суммы раздала друзьям и родственникам.
Гостья уехала от них, а потом хватилась пропажи и вернулась. Девочка не стала опираться, причиненный женщине ущерб возмещен.
Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.