Под Саратовом рецидивистка раздавала родным и друзьям украденные деньги

Расследование уголовного дела в отношении 16-летней рецидивистки из Базарно-Карабулакского района подошло к концу.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 30 мая 2020 года жительница одного из сел пришла в гости к подруге. Она дала младшей дочки приятельницы банковскую карту для похода за сладостями и сказала пин-код.

С девочкой пошла ее 16-летняя сестра, которая после визита в торговую точку стащила платежное средство, сняла 29 тыс. рублей и вернула карту на место.

Деньги она потратила на себя, какую-то часть суммы раздала друзьям и родственникам.

Гостья уехала от них, а потом хватилась пропажи и вернулась. Девочка не стала опираться, причиненный женщине ущерб возмещен.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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