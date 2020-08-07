Меняется руководитель СУ СКР по Саратовской области

В СУ СКР по Саратовской области уже завтра ожидают нового руководителя.

Как сообщил «КП-Саратов» источник в правоохранительных органах, его должны представить личному составу.

По информации из неофициального источника, саратовский СУ СКР возглавит Анатолий Говорунов. Ранее он работал в Астрахани.

Сейчас обязанности руководителя управления исполняет генерал-майор юстиции Олег Мезрин.

Говорунов Анатолий Юрьевич родился в 1974 году в Саратовской области. В 1996 году окончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище внутренних войск МВД РФ, после чего проходил службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, органах налоговой полиции и наркоконтроля.

В 2004 году поступил на службу в органы прокуратуры Саратовской области, где в период своей трудовой деятельности замещал должности следователя и старшего следователя прокуратуры Ленинского района г. Саратова, следователя по особо важным делам следственного отдела по Ленинскому району г. Саратова следственного управления Следственного комитета при Прокуратуре РФ по Саратовской области, старшего следователя по особо важным делам третьего отдела управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу.

С 2011 года состоял в должности заместителя руководителя третьего отдела управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу.

С 2012 года состоял в должности заместителя руководителя управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу.

В ноябре 2015 года назначен на должность первого заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области.

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