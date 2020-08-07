Под Саратовом у пенсионера украли автоприцеп

Полиция раскрыла кражу автоприцепа у 71-летнего жителя села Клинцовка.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в ночь на 17 декабря кто-то унес имущество, которое стояло у дома на Советской улице.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 24-летний парень, у которого ранее не было проблем с законом.

Он во всем признался, похищенное у него изъяли.

На молодого человека завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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