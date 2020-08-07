Семью из Саратова мошенники оставили без 25 тыс. рублей

Жертвой мошенничества стала целая семья.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, проживающая в северной столице уроженка Саратова решила продать шкаф-купе через сайт объявлений.

Покупатель предложил оплату через банковскую карту, гражданка ответила, что нужно скинуть деньги ее отцу. Тот сообщил об этом своей жене, которая переслала фото своей карты, пообщалась с незнакомцем по телефону, рассказала, какой код пришел ей на телефон, и лишилась более 25 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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