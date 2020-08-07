В Саратове детям-сиротам не хватает мест в поликлинике

Депутаты провели выездное совещание в Солнечном Фото: Александр Уриевский

В поселке Солнечный Саратова сегодня, 7 августа, депутаты областной думы провели выездное совещание по строительству домов для детей-сирот.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», депутат Леонид Писной представил дом №48Б, который строит его компания.

В нем 300 квартир и четверть из них предназначена для сирот. Депутат пояснил, что площадь жилья четко регламентирована — 36 кв. м.

По словам Писного, в микрорайоне есть серьезные проблемы с социальной инфраструктурой. В частности, поликлиника №17 рассчитана на 17 тыс. человек, а уже проживает 67 тыс. взрослых и 20 тыс. детей.

- Планировали тут филиал, арендуют помещения, будем в следующем году открывать, все первые этажи не жилые, — заявил Писной.

Кроме того, сложной остается ситуация с парковочными местами. Леонид Писной заявил, что нормативы жилищного строительства со следующего года предусматривают одно место на одну квартиру. Сейчас — на 100 квартир имеется 60 мест.

- Будем, видимо, стоянки выделять в отдельную категорию объектов при строительстве, — заявил депутат.

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