Руководитель отдела продаж из Саратова осталась без денег из-за сделки в интернете

Жертвой интернет-мошенничества стала 34-летняя жительница Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, она разместила в интернете объявление о продаже отпаривателя. На него откликнулся человек и прислал ссылку для доставки. Он обещал, что после перехода по ней якобы сразу же должны прийти деньги.

Гражданка поверила ему. В итоге с ее карты сняли свыше 8 тыс. рублей. Тогда она поняла, что это был мошенник, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

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