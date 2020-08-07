Руководитель отдела продаж из Саратова осталась без денег из-за сделки в интернете

Жертвой интернет-мошенничества стала 34-летняя жительница Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, она разместила в интернете объявление о продаже отпаривателя. На него откликнулся человек и прислал ссылку для доставки. Он обещал, что после перехода по ней якобы сразу же должны прийти деньги.
Гражданка поверила ему. В итоге с ее карты сняли свыше 8 тыс. рублей. Тогда она поняла, что это был мошенник, и обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело.
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