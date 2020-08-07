В Саратовской области гражданам начали раздавать бесплатные маски

В Саратовской области с сегодняшнего дня, 7 августа, началась выдача бесплатных масок.

- Средства защиты многоразовые. Они предоставляются тем, чей доход не превышает величины прожиточного минимума на территории региона, — сообщили «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района.

Жители поселка Приволжский и села Квасниковка могут получить маски по упрощенной системе в комплексном центре социального обслуживания населения Энгельсского района на Брянской, 8. Учреждение работает с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, а по пятницам — до 17:00. Есть также перерыв на обед с 13:00 до 13:48.

Для выдачи масок нужно подать заявление. При себе нужно иметь паспорт, а также документы, удостоверяющие личность членов семьи: паспорт, свидетельство о рождении.

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