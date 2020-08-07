Пьяный водитель в Саратове погубил пассажира и посчитал приговор суровым

Саратовский областной суд не стал смягчать приговор 23-летнему автолюбителю за смертельное ДТП.

- В ночь на 7 декабря 2019 года пьяный водитель Geely Emgrand катался по улицам Саратова. При обгоне по улице Гоголя в сторону Кутякова шофер не справился с управлением и врезался в столб. В ДТП пострадал пассажир, также 23-летний парень. В тот же день он скончался, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

За преступление суд отправил водителя в колонию общего режима на восемь лет и на три года запретил заниматься деятельностью, связанной с вождением, а также оштрафовал на 10 тыс. рублей.

Адвокат осужденного подал апелляцию, указывая на чрезмерную суровость назначенного наказания.

Однако коллегия Саратовского областного суда не нашла оснований для смягчения приговора и оставила его прежним.

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