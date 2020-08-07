Леонид Писной призвал не бояться жить в домах с детьми-сиротами

Жители Саратова не горят желанием покупать квартиры в домах с детьми-сиротами.
Об этой проблеме упомянул на выездном совещании в областной думе в поселке Солнечный депутат Леонид Писной. Дело в том, что сложился стереотип: микрорайоны куда переселяют детей-сирот, становятся неблагополучными.
- Соседства с ними не надо бояться, — уверен депутат.
Леонид Писной заявил, что надо людям разъяснять ситуацию.
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