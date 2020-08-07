Назван размер саратовских невест

Аналитики одной из торговых интернет-площадок выяснили, что несмотря на ограничения из-за коронавируса, в июне россияне решили все-таки играть свадьбы. Спрос на покупку нарядов для невест с «Авито» в июле вырос на 36% по сравнению с июнем.

В Саратове во втором месяце лета платья смотрели на 42% чаще, чем в июне и на 26% больше, чем в июле прошлого года. Такой же яркий рост зафиксирован в Краснодаре. Наряд обходился примерно в 8 и 11 тыс. рублей соответственно. Самые дешевые платья в стране продаются в Челябинске — в среднем за 6,8 тыс. рублей.

Известно и какой размер требовался горожанкам. Бирку S (42-44) искали 32% пользователей, 21% — М (44-46), 9% — XS (40-42).

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