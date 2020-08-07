В Саратовской области выявлено еще 94 зараженных коронавирусом

Коронавирусом заразились 94 человека Фото: Андрей АБРАМОВ

В Саратовской области за сутки выявлены еще 94 случая коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, общее число зараженных за время пандемии составило 10 062 человека.

На утро 7 августа стало известно, что в Саратове заразились 38 человек, в Энгельсском районе — 14, в Балаковском — девять, по пять в Калининском и Краснокутском, по четыре и менее — еще в десяти районах.

Среди новых заболевших пятеро детей до 14 лет и 44 человека старше 60 лет.

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