Из Саратовской области не выпустили зараженную пшеницу

Специалисты Управления Россельхознадзора по Саратовской области в августе 2020 года выявили зараженную пшеницу весом 7,1 тыс. тонн из поселка Дергачи.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

В партии продукции обнаружен горчак ползучий, который неприхотлив практически к любым условиям.

Зерно отправили на подработку.

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