Под Балаковом Lada влетела в Kia: пострадала женщина

Вчера, 6 августа, в 17:10 на 222,1-м км трассы из Самары на Волгоград Балаковского района 55-летний водитель Lada Largus, по предварительным данным, на большой скорости влетел в Kia Sportage, за рулем которого был 34-летний шофер.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в областном УГИБДД.

В результате аварии 46-летнюю пассажирку из салона отечественного авто госпитализировали.

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