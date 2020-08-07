Полиция нашла у жителя Энгельса более 90 граммов героина

В Саратовской области оперативники задержали жителя Энгельса по подозрению в хранении наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, мужчина хранил у себя дома свыше 90 граммов героина, чтобы потом продать.

На него завели уголовное дело. Гражданину грозит до 20 лет лишения свободы.

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