Под Саратовом мужчина украл четыре колеса из котельной на 160 тыс. рублей

Полиция Советского района раскрыла кражу, которая произошла 18 июля 2020 года в котельной магазина на улице Кутузова в поселке Степное.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, неизвестные унесли четыре колеса зимней резины на литых дисках r-18.

Сумма ущерба составила 160 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 35-летний мужчина, который во всем признался.

Похищенное у него изъяли, мера пресечения еще не избрана.

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