В Елшанке мужчина выбросил женщину с пятого этажа и попал в психбольницу

В Воскресенском районе Саратовской области вынесен приговор 38-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в покушении на убийство.

Суд установил, что утром 7 апреля мужчина выбросил с балкона пятого этажа свою 22-летнюю знакомую. ЧП случилось в поселке Елшанка Воскресенского района. Причиной такого поступка стала внезапная ссора с девушкой.

Потерпевшая была госпитализирована с переломом позвоночника и ушибом левого легкого, но осталась жива.

Экспертиза показала, что мужчина не мог и не может осознавать опасность своих действий из-за психического расстройства.

Суд отправил его на принудительное лечение в специализированном стационаре.

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