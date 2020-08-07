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В Саратове найдена пропавшая четыре месяца назад женщина

Татьяну Свиридову нашли живой
Екатерина СеменоваЕкатерина СеменоваЕкатеринаСеменова
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Татьяна Свиридова найдена живой

Татьяна Свиридова найдена живой

Найдена Татьяна Свиридова (Латышева).

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», 40-летнюю женщину нашли живой.

Татьяну Свиридову искали с 10 апреля, она пропала в Ленинском районе Саратова.

Волонтеры благодарят всех, кто помогал искать женщину.

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