В Саратове найдена пропавшая четыре месяца назад женщина

Татьяна Свиридова найдена живой
Найдена Татьяна Свиридова (Латышева).
Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», 40-летнюю женщину нашли живой.
Татьяну Свиридову искали с 10 апреля, она пропала в Ленинском районе Саратова.
Волонтеры благодарят всех, кто помогал искать женщину.
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