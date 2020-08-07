В Саратове расстреляли спящего мужчину

Завершено расследование уголовного дела об убийстве, незаконном изготовлении и хранении оружия и боеприпасов.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 62-летний мужчина, житель областного центра.

По версии следствия, в феврале он переделал пневматический пистолет в огнестрельный. Для этого гражданин на токарном станке заменил заводской ствол на самодельный гладкоствольный, что позволило стрелять настоящими патронами.

Вечером 18 апреля он отправился к 62-летнему приятелю на улицу Черниговская в поисках бывшей сожительницы. Мужчина полагал, что она могла украсть его телефон. Оружие он прихватил с собой.

В чужом доме женщины не оказалось, а хозяина он застал спящим. Мужчина сначала выстрелил в стену, чтобы его разбудить, а когда тот не проснулся — в голову два раза. Причиной послужила ранее произошедшая между ними ссора.

Пострадавший скончался на месте, а злоумышленник разбудил спящую на диване женщину — сожительницу погибшего — и ушел к себе. Дома его задержали полицейские.

Свою вину мужчина признал полностью и был взят под стражу.

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